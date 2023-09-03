الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بول سالم يكشف نقاط ضعف "بايدن" و"ترامب" قبل الانتخابات الأمريكية

بول سالم
بول سالم

قال د.بول سالم، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية بواشنطن، إن الرأي العام الأمريكي مقسوم بين مؤيدين للحزب الجمهوري ومؤيدين للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أن التوقعات في الوقت الحاضر تضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب في نفس النقاط.

أضاف خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن بايدن لديه نقاط ضعف وهى تقدمه في السن وترامب لديه محاكم وتهم صعبة، لافتًا إلى أن من يصوت لبايدن، سيكون لمنع ترامب من الوصول للبيت الأبيض مثلما حدث في انتخابات 2020.

لا يوجد تشابه بين ترامب ونجل بايدن

وتابع أن "ترامب" والقضايا التي رفعت ضده واتهم فيها وه بصدد اربع أو خمس محاكم وهذا الأمر يختلف كثيرًا عن "هانتر" نجل بايدن، وقد يكون فاسدًا ويذهب للحبس، لكنه ليس الرئيس، أما ترامب فقد كان رئيسًا للولايات المتحدة وحاول عمل انقلاب على النظام، فلا تشابه بينهما.

نجل بايدن بول سالم بايدن ترامب نقاط ضعف السن محاكم وتهم

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