السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تعيين محقق خاص..

"سي إن إن": محاكمة نجل بايدن تهديد خطير لمستقبل والده السياسي

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قالت الشبكة الأمريكية “سي إن إن”، إن تعيين محقق خاص في قضية "هانتر بايدن" نجل الرئيس جو بايدن، من شأنها أن تمثل تهديدا بالغ الخطورة على مستقبل بايدن الأب السياسي  كما تؤثر على فرص فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة والمقررة في عام 2024.

تعيين محقق خاص

 وسبق وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، تعيين محقق خاص في قضية "هانتر بايدن" نجل الرئيس جو بايدن وهو “ديفيد فايس"  وهو ما اعتبرته" سي ان ان " تحولا تحول جديد مفاجئ في التحقيق  مع هانتر بايدن مما يعني أن محنته القانونية ستمتد على الأرجح لأشهر، مما يخلق عبئًا جديدًا غير مرحب به في البيت الأبيض لمحاولة إعادة انتخاب والده.

وقالت سي ان ان " إنه قبل أسابيع فقط، بدا أن ظلال الشك الجنائي بشأن هانتر بايدن على وشك أن تتلاشى، و لكن ترقية ديفيد فايس ، المدعي العام الذي يحقق في نجل الرئيس جو بايدن ، إلى منصب مستشار خاص يوم الجمعة كان مهمًا لأسباب رمزية وسياسية كما كان لأسباب قانونية. 

حيث يمنحه الوضع الجديد صلاحيات إضافية لتوسيع تحقيقاته - من المحتمل أن تشمل ولايات أخرى خارج نطاق وظيفته الحالية كمحامٍ للولايات المتحدة في ولاية ديلاوير.

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تهديد للبيت الأبيض

وقالت سي ان ان: إن احتمال محاكمة نجل الرئيس ، تحت أضواء إعلامية صارخة ، سيكون بمثابة تهديد كبير للبيت الأبيض ولحملة الرئيس بايدن، كما أنه سيطيل من الخسائر الشخصية للرئيس وعائلته.

وسبق والمدعي العام السابق ألبرتو غونزاليس في برنامج "The Lead with Jake Tapper" على قناة CNN يوم الجمعة: ان تعيين المحقق الخاص، أمر  سيء لبايدن حيث تتم محاكمة نجله   في منتصف الحملة الانتخابية.

هذا ومن المقرر أن يمثل هانتر أمام محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية، للرد على الاتهامات التي وجهت إليه المتعلقة بالضرائب والأسلحة.

سي ان ان جو بايدن هانتر بايدن نتخابات الرئاسة الأمريكية بايدن تعيين محقق خاص

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