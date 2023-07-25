الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس النواب الأمريكي: مخالفات "هانتر" التجارية تُهدد بعزل "بايدن"

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

قال رئيس مجلس النواب الامريكي، كيفن مكارثي، إنه يتحدث صراحة عن إجراءات لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية صلته بمخالفات تجارية تخص نجله "هانتر"، وذلك وفقًا لخبر عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

رفض البيت الأبيض التعليق

ورفض البيت الأبيض، في يونيو بشكل قاطع، التعليق على الوثائق التي حصل عليها الكونجرس وتتضمن رسائل بريد إلكتروني، تشير إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي يمكن أن يكون قد شارك في صفقات ابنه، كما يرجح إمكانية أنه ساعده في التأثير على شركائه التجاريين.

مجلس النواب الأمريكي اجراءات عزل بايدن مخالفات تجارية تخص نجله البيت الأبيض

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