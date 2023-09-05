بعد تقدمه في استطلاعات الرأي.. بايدن يهاجم ترامب لوقف صعود شعبيته

شن الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوما حادا على سلفه دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في المؤتمر المحلي لعمال في فيلادلفيا، بهدف استخدام سجل إدارته كوسيلة لتقويض التقدم الذي حققه الرئيس السابق وصعود أسهمه في استطلاعات الرأي الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

محاولات بايدن لمواجهة ارتفاع شعبية ترامب

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإنه في خطاب ألقاه أمام المؤتمر المحلي لعمال الصفائح المعدنية 19 في فيلادلفيا، لجأ بايدن إلى لهجة حادة للغاية في رسالته الاقتصادية، حيث أشار مرارًا وتكرارًا إلى "ترامب" على أنه "الرجل الأخير" و"الرجل الذي شغل هذه الوظيفة قبلي".

وقال بايدن: "نحن نغير الأمور بسببك، عندما كان آخر رجل هنا، كنت تقوم بشحن الوظائف إلى الصين، والآن نعيد الوظائف إلى الوطن من الصين، عندما كان آخر رجل هنا كانت معاشاتك التقاعدية في خطر، لقد ساعدنا في توفير ملايين المعاشات التقاعدية بمساعدتكم، عندما كان آخر رجل هنا، نظر إلى العالم من بارك أفينيو، أنا أنظر إليها من سكرانتون، بنسلفانيا ألقي نظرة عليه من كليمونت بولاية ديلاوير".

وفي وقت لاحق، وصف ترامب بأنه "باني عقاري عظيم، والرجل الأخير ــ الذي لم يقم حقا ببناء أي شيء".

تراجع دعم قادة النقابات لبايدن

وأكدت الشبكة الأمريكية، أنه في حين أن بايدن يتمتع بدعم قوي من قبل كبار قادة النقابات، ولكن هذا التأييد تراجع لأدنى مستوياته في السنوات الأخيرة لحساب ترامب.

ووكذلك جدير بالذكر أن اتحاد عمال السيارات المتحدين لم يؤيد بايدن بعد في مسيرته لعام 2024 حيث تواجه هذه النقابة أزمتها الخاصة مع شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى، وتلوح في الأفق ضربة مدمرة في أقل من أسبوعين، حيث وجد البيت الأبيض نفسه يبحر في المياه الغادرة في تشجيع الجانبين على التوصل إلى اتفاق.

وسعى بايدن إلى التقليل من احتمالية وقوع ضربة، قائلا قبل الحدث إنه "ليس قلقا بشأن الضربة حتى تحدث".

وأكدت الشبكة الأمريكية، انه على الرغم من تلك الشكوك المستمرة في قدرة الرئيس على حل أزمات النقابات، فقد قدم بايدن نفسه على أنه "الرئيس الأكثر تأييدًا للنقابات على الإطلاق" ويروج لأوراق اعتماده العمالية في كل خطاب اقتصادي يلقيه تقريبًا، فمنذ توليه منصبه، بذل بايدن جهودًا متكررة ومنسقة لتحسين أوراق اعتماده العمالية.