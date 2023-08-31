الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: أنا برىء من تهمة تزوير الانتخابات فى جورجيا

ترامب
ترامب

نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات موجهة له بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020.

وأفادت وثيقة قضائية، الخميس، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" بأن ترامب دفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

تعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

نظرا لخطورة القضية، سلم ترامب نفسه إلى سجن فولتون في ولاية جورجيا في سابقة تاريخية على خلفية هذه القضية.

انقسام حول قانونية ترشح ترامب للرئاسة الأمريكية 2024

مُطالبًا بمحاكمة فيدرالية.. النائب الأول لـ«ترامب» يثير الجدل فى قضية انتخابات جورجيا

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق.

تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو على التوالي قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.

يقول ترامب إن الاتهامات المتصلة بقضية ولاية جورجيا محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

محاكمة خطيرة

وقال الكاتب الصحفي المقيم في واشنطن محمد البديوي، إن المحاكمة التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق في ولاية جورجيا سوف تؤثر بشكل كبير على فرصه في الانتخابات المقبلة، وهي أخطر المحاكمات التي يواجهها الرئيس السابق.

وأضاف "البديوي" في تصريحات أدلى بها لـ"الدستور"، أن المحاكمات الأخرى لم تؤثر في شعبية ترامب، لكن قضية جورجيا والتسجيل الصوتي الذي يقول فيه إنه يريد 11 ألفًا و800 صوت هي العدد المطلوب ليفوز بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا كارثي، لذلك لن تسهم هذه المحاكمة في زيادة شعبيته.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المرشحين المنافسين لترامب أهمهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، وحتى الآن لا يوجد مرشح جمهوري قادر على الإطاحة بالملياردير العجوز الذي تبقى مشكلته مع المستقلين وقسم من الحزب الجمهوري معضلة كبيرة.

الرئيس الامريكي السابق ترامب دونالد ترامب رويترز جورجيا

مواد متعلقة

انقسام حول قانونية ترشح ترامب للرئاسة الأمريكية 2024

تحديد موعد محاكمة ترامب فى قضية تغيير نتيجة الانتخابات

الأكثر قراءة

مفاجأة فى صفقة محمد صلاح.. نجم اتحاد جدة يكشف التفاصيل

الداخلية: ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر فى أكتوبر

خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء

نجيب محفوظ.. لماذا طلب منه تغيير كلمته بمناسبة نوبل؟

احذر.. طرق شائعة لتبييض الأسنان فى المنزل تعرضك للخطر

بنك مصر يقدم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية بمناسبة «عيد الفلاح»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال