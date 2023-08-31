ترامب: أنا برىء من تهمة تزوير الانتخابات فى جورجيا

نفى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتهامات موجهة له بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020.

وأفادت وثيقة قضائية، الخميس، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" بأن ترامب دفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

تعد هذه القضية الأخطر من بين أربع قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.

نظرا لخطورة القضية، سلم ترامب نفسه إلى سجن فولتون في ولاية جورجيا في سابقة تاريخية على خلفية هذه القضية.

ونشرت وسائل إعلام أمريكية صورة الجنائية لدونالد ترامب، وهي الصورة الجنائية الأولى لرئيس أمريكي سابق.

تم تحديد موعدي محاكمتين لترامب في نيويورك وفلوريدا في مارس ومايو على التوالي قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر 2024، أما المحاكمة المتعلقة بالتلاعب بالانتخابات في جورجيا فلم يتم تحديد موعدها بعد.

يقول ترامب إن الاتهامات المتصلة بقضية ولاية جورجيا محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة حملة إعادة انتخابه.

محاكمة خطيرة

وقال الكاتب الصحفي المقيم في واشنطن محمد البديوي، إن المحاكمة التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق في ولاية جورجيا سوف تؤثر بشكل كبير على فرصه في الانتخابات المقبلة، وهي أخطر المحاكمات التي يواجهها الرئيس السابق.

وأضاف "البديوي" في تصريحات أدلى بها لـ"الدستور"، أن المحاكمات الأخرى لم تؤثر في شعبية ترامب، لكن قضية جورجيا والتسجيل الصوتي الذي يقول فيه إنه يريد 11 ألفًا و800 صوت هي العدد المطلوب ليفوز بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا كارثي، لذلك لن تسهم هذه المحاكمة في زيادة شعبيته.

وأشار إلى أن هناك عددًا من المرشحين المنافسين لترامب أهمهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس، وحتى الآن لا يوجد مرشح جمهوري قادر على الإطاحة بالملياردير العجوز الذي تبقى مشكلته مع المستقلين وقسم من الحزب الجمهوري معضلة كبيرة.