عوائق نجاح بايدن في الانتخابات الأمريكية: ما موقف ترامب؟

خصصت قناة "القاهرة الإخبارية" مساحة لمناقشة تطورات الوضع في الولايات المتحدة والحرب المشتعلة بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب والاتهامات الموجهة له وحول الرئيس جو بايدن، الذي أكدت الكثير من التقارير الأمريكية أن عمره قد يكون عائقًا أمامه للترشح لفترة رئاسية ثانية، خاصة أنه صرح أكثر من مرة للمقربين منه أنه يشعر بالإعياء.

كبر سن بايدن أصبح واضحًا للجميع

وقال باولو فون شيراك، رئيس معهد السياسة العالمية، إن عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح حقًا للجميع وأنه يمكنك النظر إليه كيف يبدو كرجل عجوز.

أضاف شيراك، خلال لقائه في برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أن المطالبات بعزل بايدن بسبب الاتهامات التي وجهت لنجله "هانتر"، الأمر تحول لما يشبه المسرحية، مؤكدًا أن الإقالة تحدث إذا كانت المسألة كبيرة مثل الجرائم الكبرى أو إذا كان شخص لا يصلح لتولي منصبه، لكن الوضع، الآن، تحول إلى أن شخص لا يعجبني أقيله.

نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أساء استغلال منصبه

وأكد أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أساء استغلال منصبه باعتباره نائبًا للرئيس، لكن رغم جرائم نجل بايدن فإن المطالبة بعزل والده مبالغ فيها ويجب أن تبقى عقولنا مفتوحة لأنه ليس لدينا تأكيد على إذا ما كان بايدن متورطًا في جرائم ابنه أم لا.

وتابع أن قضية هانتر بايدن خطيرة؛ لأن ما نراه أن سلوك هانتر غير أخلاقي فقد تم ارتكب جرائم كبرى بخلاف التهرب من الضرائب المستحقة لأنه يظهر نجل الرئيس يستغل منصب والده لكسب الأموال من خلال التجارة، مشيرًا إلى أنه في الناحية الأخرى يوجد دونالد ترامب وهو متورط فى 91 قضية جنائية وهذا أمر ثقيل للغاية.

كل من بايدن وترامب لديهما نقاط ضعف

من ناحيته قال د.بول سالم، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية بواشنطن، إن الرأي العام الأمريكي مقسوم بين مؤيدين للحزب الجمهوري ومؤيدين للحزب الديمقراطي، مؤكدًا أن التوقعات في الوقت الحاضر تضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب في نفس النقاط.

أضاف خلال لقائه بالبرنامج، أن بايدن لديه نقاط ضعف وهى تقدمه في السن وترامب لديه محاكم وتهم صعبة، لافتًا إلى أن من يصوت لبايدن، سيكون لمنع ترامب من الوصول للبيت الأبيض مثلما حدث في انتخابات 2020.

ترامب سيتم مقاضاته خلال فترة الترشح

وأكد بيتر همفري، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن ترامب، سيتم مقاضاته خلال فترة الترشح ولا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك، كما سيتم توزيع جلسات التقاضي على طول فترة الترشح وسيكون بعضها له أهمية.

أضاف أننا نشهد تحركًا غريبًا للغاية ضد عائلة بايدن حيث تبين أن عائلة بايدن تلقت رشاوي من أوكرانيا والصين الشعبية وتم نقل هذه الأموال لحسابات العائلة وانشأوا 20 شركة مزيفة حتى لا يتم تتبع الأموال والآن يتم التحقيق في هذه الأموال وكيف انتقلت لحسابات عائلة بايدن.