شيراك: نجل بايدن ارتكب جرائم غير أخلاقية والمطالبة بعزل والده "مبالغة"

قال باولو فون شيراك، رئيس مركز السياسة العالمية إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أساء استغلال منصبه باعتباره نائبًا للرئيس.

وأضاف شيراك، خلال لقائه مع برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه رغم جرائم نجل بايدن ولكن المطالبة بعزل الرئيس مبالغ فيها ويجب أن تبقى عقولنا مفتوحة لأنه ليس لدينا تأكيد على إذا ما كان بايدن متورطًا في جرائم ابنه أم لا.

نجل بايدن ارتكب جرائم كبرى بخلاف التهرب الضريبي

وأكد أن قضية هانتر بايدن خطيرة؛ لأن ما نراه أن سلوك هانتر غير أخلاقي فقد تم ارتكب جرائم كبرى بخلاف التهرب من الضرائب المستحقة لأنه يظهر نجل الرئيس يستغل منصب والده لكسب الأموال من خلال التجارة، مشيرًا إلى أنه في الناحية الأخرى يوجد دونالد ترامب وهو متورط فى 91 قضية جنائية وهذا أمر ثقيل للغاية.