الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شيراك: نجل بايدن ارتكب جرائم غير أخلاقية والمطالبة بعزل والده "مبالغة"

هانتر بايدن
هانتر بايدن

قال باولو فون شيراك، رئيس مركز السياسة العالمية إن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن أساء استغلال منصبه باعتباره نائبًا للرئيس.

وأضاف شيراك، خلال لقائه مع برنامج "عين على أمريكا"، مع الإعلامية جيهان منصور، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أنه رغم جرائم نجل بايدن ولكن المطالبة بعزل الرئيس مبالغ فيها ويجب أن تبقى عقولنا مفتوحة لأنه ليس لدينا تأكيد على إذا ما كان بايدن متورطًا في جرائم ابنه أم لا.

نجل بايدن ارتكب جرائم كبرى بخلاف التهرب الضريبي

وأكد أن قضية هانتر بايدن خطيرة؛ لأن ما نراه أن سلوك هانتر غير أخلاقي فقد تم ارتكب جرائم كبرى بخلاف التهرب من الضرائب المستحقة لأنه يظهر نجل الرئيس يستغل منصب والده لكسب الأموال من خلال التجارة، مشيرًا إلى أنه في الناحية الأخرى يوجد دونالد ترامب وهو متورط فى 91 قضية جنائية وهذا أمر ثقيل للغاية.

باولو فون شيراك نجل الرئيس الأمريكى جو بايدن أساء استغلال منصبه غير أخلاقي الضرائب

مواد متعلقة

هل تتسبب أزمات نجل بايدن فى عزل الرئيس الأمريكى قبل انتهاء فترته الرئاسية؟

"سي إن إن": محاكمة نجل بايدن تهديد خطير لمستقبل والده السياسي

بعد صفقة اعتراف بالجرائم.. نجل بايدن أمام القضاء الفيدرالى اليوم

كاتب أمريكى: جمهوريون يُطالبون بعقوبة أشد قسوة ضد نجل "بايدن"

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

حسن شحاتة: مديونيات نادى الزمالك تخيف

بيرسى تاو يغادر معسكر الأهلى فى النمسا.. والفريق ينهى المران المسائى

الإعدام لعامل قتل عمته وزوجها لسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية

«الإدارية العليا» تؤيد مجازاة مدرس بجامعة القاهرة امتنع عن تنفيذ مهام عمله

وزير التعليم يعلن قيمة المصروفات المدرسية والفئات المعفاة للعام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب