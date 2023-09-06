"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء ذروة ارتفاعات درجات الحرارة على محافظات مصر المختلفة.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم الأربعاء، إن اليوم سيكون هناك استمرار لارتفاع درجات الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، خاصة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وبعض المناطق الأخرى من الصحراء العربية بدرجات حرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، منوهة بأن هناك امتدادًا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى

وتابعت أن ارتفاع درجات الحرارة يبدأ من اليوم ويستمر حتى الإثنين المقبل، ولكن ذروة الارتفاعات هى غدًا الخميس والجمعة، موضحة أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار إلى 37 درجة مئوية في الظل، والمحسوسة تشهد ارتفاعًا بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، باختلاف نسب الرطوبة من محافظة إلى أخرى، ولكن بنسب أقل من الأيام السابقة.

هدوء سرعات الرياح

وأكدت أن الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حارة رطبة على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار، ويكون هناك إحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلًا بسبب هدوء سرعات الرياح، مما يؤدى لارتفاع درجات الحرارة الصغرى، فتكون من مائلة للحرارة إلى معتدلة بمعظم أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة الخميس والجمعة

وأوضحت أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 4 لـ5 درجات، حيث تشهد دراجة الحرارة على القاهرة الكبرى الخميس والجمعة العظمى 38 درجة والمحسوسة تصل لـ40 درجة، وفي جنوب البلاد (الأقصر وأسوان) تصل درجات الحرارة لـ45 و46 درجة، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الظهيرة تحديدًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا قدر المستطاع.