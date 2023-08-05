مواقيت الصلاة اليوم فى مصر السبت 5-8-2023 فى جميع محافظات الجمهورية

يهتم الملايين من المسلمين بمطالعة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 5-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد لرفع الأذان وإقامة الصلاة وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 5-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية

يستطيع المواطنين معرفة مواقيت الصلاة اليوم في مصر السبت 5-8-2023 في كافة محافظات الجمهورية، من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء في كافة مجالات الحياة والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين وهى كما يلي:-

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:45 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:11 مساء.

موعد الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:34 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:37 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:46 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:13 مساء.



موعد الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:02 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:40 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:48 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 9:15 مساء.



موعد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:50 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:20 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:30 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:50 مساء.

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موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:37 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:56 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:24 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:34 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:55 مساء.



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