مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 3-8-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين، وتختلف مواقيت الصلاة بصورة شبه يومية كما تختلف من محافظة لأخرى ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 3-8-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-08-02 4:36 ص 6:14 ص 1:1 م 4:38 م 7:48 م 9:14 م

مواقيت الصلاة في المحافظات