الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 3-8-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين، وتختلف مواقيت الصلاة بصورة شبه يومية كما تختلف من محافظة لأخرى ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 3-8-2023.

مواعيد الصلاة في القاهرة 

المدينة التاريخ  الفجرالشروق الظهرالعصر المغرب العشاء
القـاهـرة2023-08-024:36 ص6:14 ص1:1 م4:38 م7:48 م9:14 م

 

 

"الإفتاء" توضح حكم الزكاة فى مال الميراث قبل استلامه

“الإفتاء” تصدر العدد الجديد من “جسور”.. قضايا فقهية ذات صلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

 

مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينة التاريخ  الفجرالشروق الظهرالعصر المغرب العشاء
الإسكندرية2023-08-024:38 ص6:17 ص1:6 م4:45 م7:55 م9:23 م
طنطــا2023-08-024:35 ص6:14 ص1:2 م4:40 م7:50 م9:18 م
المنصورة2023-08-024:32 ص6:12 ص1:1 م4:39 م7:49 م9:17 م
الزقـازيق2023-08-024:34 ص6:12 ص1:0 م4:38 م7:48 م9:15 م
أسيــوط2023-08-024:46 ص6:20 ص1:2 م4:33 م7:43 م9:6 م
سـوهاج2023-08-024:45 ص6:19 ص12:59 م4:30 م7:40 م9:3 م
بنى سويف2023-08-024:40 ص6:17 ص1:2 م4:37 م7:47 م9:12 م
المنـيـا2023-08-024:45 ص6:20 ص1:3 م4:36 م7:46 م9:11 م
قـــنا2023-08-024:42 ص6:15 ص12:55 م4:25 م7:35 م8:57 م
أســوان2023-08-024:48 ص6:18 ص12:55 م4:19 م7:31 م8:51 م
مطـروح2023-08-024:48 ص6:28 ص1:17 م4:57 م8:6 م9:34 م

 

txt

"الإفتاء" تحذر من الغش فى البيع والشراء: خروج عن مقتضى الفضائل والمكارم

الصلاة مواعيد الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب

الأكثر قراءة

كروم لـ"الشاهد": عبود الزمر خطط للإطاحة بمبارك وتنصيب نفسه رئيسا للجمهورية

إصابات خلال مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالضفة

"سى إن إن": لائحة الاتهام الأخيرة ضد ترامب تضع البلاد فى مخاطر قانونية

محمد كروم يكشف تفاصيل اغتيال فرج فودة من قبل الجماعة الإرهابية

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس