مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 3-8-2023
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين، وتختلف مواقيت الصلاة بصورة شبه يومية كما تختلف من محافظة لأخرى ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 3-8-2023.
مواعيد الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-08-02
|4:36 ص
|6:14 ص
|1:1 م
|4:38 م
|7:48 م
|9:14 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-08-02
|4:38 ص
|6:17 ص
|1:6 م
|4:45 م
|7:55 م
|9:23 م
|طنطــا
|2023-08-02
|4:35 ص
|6:14 ص
|1:2 م
|4:40 م
|7:50 م
|9:18 م
|المنصورة
|2023-08-02
|4:32 ص
|6:12 ص
|1:1 م
|4:39 م
|7:49 م
|9:17 م
|الزقـازيق
|2023-08-02
|4:34 ص
|6:12 ص
|1:0 م
|4:38 م
|7:48 م
|9:15 م
|أسيــوط
|2023-08-02
|4:46 ص
|6:20 ص
|1:2 م
|4:33 م
|7:43 م
|9:6 م
|سـوهاج
|2023-08-02
|4:45 ص
|6:19 ص
|12:59 م
|4:30 م
|7:40 م
|9:3 م
|بنى سويف
|2023-08-02
|4:40 ص
|6:17 ص
|1:2 م
|4:37 م
|7:47 م
|9:12 م
|المنـيـا
|2023-08-02
|4:45 ص
|6:20 ص
|1:3 م
|4:36 م
|7:46 م
|9:11 م
|قـــنا
|2023-08-02
|4:42 ص
|6:15 ص
|12:55 م
|4:25 م
|7:35 م
|8:57 م
|أســوان
|2023-08-02
|4:48 ص
|6:18 ص
|12:55 م
|4:19 م
|7:31 م
|8:51 م
|مطـروح
|2023-08-02
|4:48 ص
|6:28 ص
|1:17 م
|4:57 م
|8:6 م
|9:34 م