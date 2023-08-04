أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع التراجع الكبير الذي تسجله أسعار الذهب العالمي ، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2156 جنيه ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر وسعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم الجمعة 4-8-2023
سعر الذهب اليوم
- الذهب عيار 24 بيع 2,455 جنيه ، وللشراء 2,464 جنيه.
- الذهب عيار 22 بيع 2,250 جنيه ، وللشراء 2,259 جنيه.
- عيار 21 بيع 2,148 جنيه ، وللشراء 2,156 جنيه.
- عيار 18 بيع 1,841 جنيه ، وللشراء 1,848 جنيه.
- الذهب عيار 14 بيع 1,432 جنيه ، وللشراء 1,437 جنيه .
- الذهب عيار 12 بيع 1,227 جنيه ، وللشراء 1,232 جنيه .
- الأونصة بيع 76,346 جنيه ، وللشراء 76,630 جنيه.
- الجنيه الذهب: بيع 17,184 جنيه ، وللشراء 17,248 جنيه
- الكيلو الذهب: بيع 2,454,857 جنيه ، وللشراء 2,464,000 جنيه .
سعر الجنيه الذهب والسبائك
- سبيكة ذهب عيار 24بامب سويسري 999.9 : 266190 جنيها.
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC TT BARوزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 308640 جنيها.
- سبيكة بى تى سي 50 جرام : 133365 جنيها.
- جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 1890 جنيها.
- جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 18790 جنيها.
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد: 9802جنيها.
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5040 جنيها.
- جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد 1930 جنيها.