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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع التراجع الكبير الذي تسجله أسعار الذهب العالمي ، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2156 جنيه ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب  في مصر وسعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم الجمعة 4-8-2023

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

 

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24 بيع 2,455 جنيه ، وللشراء 2,464 جنيه.
  • الذهب عيار 22 بيع 2,250 جنيه ، وللشراء 2,259 جنيه.
  • عيار 21   بيع 2,148 جنيه ، وللشراء 2,156 جنيه.
  • عيار 18   بيع 1,841 جنيه ، وللشراء 1,848 جنيه.

أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها فى 3 أسابيع

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 فى مصر

  • الذهب عيار 14 بيع 1,432 جنيه ، وللشراء 1,437 جنيه .
  • الذهب عيار 12 بيع 1,227 جنيه ، وللشراء 1,232 جنيه .
  • الأونصة  بيع 76,346 جنيه ، وللشراء 76,630 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 17,184 جنيه ، وللشراء 17,248 جنيه
  • الكيلو الذهب:  بيع 2,454,857 جنيه ، وللشراء 2,464,000 جنيه .

 

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

 

  • سبيكة ذهب عيار 24بامب سويسري 999.9 : 266190 جنيها.
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC TT BARوزن ١١٦،٦٥ جرام عيار ٢٤ : 308640 جنيها.
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام : 133365 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 1890 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 18790 جنيها.
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد: 9802جنيها.
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5040 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد 1930 جنيها.
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مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

الذهب سبيكة ذهب الجنية الذهب عيار 21 عيار 18 أسعار الذهب

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