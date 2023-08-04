أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4-8-2023

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة مع التراجع الكبير الذي تسجله أسعار الذهب العالمي ، وسجل الدهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- 2156 جنيه ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر وسعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 بيع 2,455 جنيه ، وللشراء 2,464 جنيه.

الذهب عيار 22 بيع 2,250 جنيه ، وللشراء 2,259 جنيه.

عيار 21 بيع 2,148 جنيه ، وللشراء 2,156 جنيه.

عيار 18 بيع 1,841 جنيه ، وللشراء 1,848 جنيه.

الذهب عيار 14 بيع 1,432 جنيه ، وللشراء 1,437 جنيه .

الذهب عيار 12 بيع 1,227 جنيه ، وللشراء 1,232 جنيه .

الأونصة بيع 76,346 جنيه ، وللشراء 76,630 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 17,184 جنيه ، وللشراء 17,248 جنيه

الكيلو الذهب: بيع 2,454,857 جنيه ، وللشراء 2,464,000 جنيه .

سعر الجنيه الذهب والسبائك