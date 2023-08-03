أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 فى مصر

سجل الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس تراجع جديد ، وانخفض الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا للسوق المصري- 5 جنيهات مسجلًا 2155 جنيه ، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 في مصر.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 : بيع 2,451 جنيه،و للشراء 2,463 جنيه .

الذهب عيار 22: بيع 2,247 جنيه،و للشراء 2,258 جنيه .

الدهب عيار 21 : بيع 2,145 جنيه،و للشراء 2,155 جنيه .

الدهب عيار 18 : بيع 1,839 جنيه،و للشراء 1,847 جنيه .

الذهب عيار 14: بيع 1,430 جنيه،وللشراء 1,437 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 1,226 جنيه، وللشراء 1,231 جنيه .

الاونصة: بيع 76,239 جنيه، وللشراء 76,595 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 17,160 جنيه، وللشراء 17,240 جنيه .

الكيلو: بيع 2,451,429 جنيه، وللشراء 2,462,857 جنيه .

سعر الجنيه الذهب والسبائك

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 308640 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 266190 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من ملاك وبشرى MB : 13180 جنيه

الذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 18450 جنيه

اونصة / سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 81955 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام عيار 999.9 من انتاج شركة ملاك وبشرى MB : 6590 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 18920 جنيه

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC: 18790 جنيه

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 9870 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5040 جنيه.