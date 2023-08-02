الذهب ينخفض عالميًا بعد ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على أثر صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1935.27 دولار للأونصة، بعدما ارتفع بنحو 0.6%، في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأمريكية إلى AA+ من AAA.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1972.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط في النهاية على الذهب. كما أننا نشهد استمرار ارتفاع الدولار، الأسعار حاليًا أعلى من 1900 دولار وأقل من 2000".

وصعد الدولار 0.4% متخطيًا أعلى مستوى بلغه قبل ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العاشر من يوليو.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة (إيه.دي.بي)، الأربعاء، أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو عدد أكبر من زيادة 189 ألفًا كان قد توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 23.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1% إلى 920.78 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1235.17 دولار.