الأربعاء 02 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الذهب ينخفض عالميًا بعد ارتفاع الدولار

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على أثر صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1935.27 دولار للأونصة، بعدما ارتفع بنحو 0.6%، في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأمريكية إلى AA+ من AAA.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1972.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط في النهاية على الذهب. كما أننا نشهد استمرار ارتفاع الدولار، الأسعار حاليًا أعلى من 1900 دولار وأقل من 2000".

وصعد الدولار 0.4% متخطيًا أعلى مستوى بلغه قبل ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العاشر من يوليو.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة (إيه.دي.بي)، الأربعاء، أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 324 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو عدد أكبر من زيادة 189 ألفًا كان قد توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 23.71 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1% إلى 920.78 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 1235.17 دولار.

أسعار الذهب الذهب ارتفاع الدولار الخزانة الامريكية القطاع الخاص الولايات المتحدة سعر الذهب دانيال بافيلونيس سندات الخزانة

الأكثر قراءة

صالون القاهرة الدولى: الباز يكشف مصدر الخطر على تراثنا المصرى

قرار عاجل من نقيب المهندسين بشأن قيد خريجى المعاهد الهندسية غير المعتمدة

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

سحب وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "الأرصاد" لأصحاب هذه المناطق

"الأرصاد" توجه نصيحة للمواطنين لتجنب حرارة أغسطس

رفع 5000 طن مخلفات صلبة بمحافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

عبد الرحيم طايع

السوشيال ميديا التى صارت مخيفة!

د هند جاد

دكر سوشيالجى

حسين دعسة

كيف يرى مستشار الرئيس الأوكرانى العالم بعد الحرب؟

منتصر أمين

"سلامٌ على إبراهيم".. بين التاريخ والأدب

أحمد الصغير

أم الفنون.. بالأدلة والوثائق الأثرية: المصريون صُناع أول كرة فى التاريخ

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 6 إسرائيليين جراء إطلاق نار شرقى القدس