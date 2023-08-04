سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر مع ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات ، كما استقر سعر العملات الأجنبية في كافة البنوك.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023 .
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- المصرف العربي الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
أسعار العملات الاجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.7415 جنيه
|33.8592 جنيه
|جنيه إسترلينى
|39.0463 جنيه
|39.1713 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.2161 جنيه
|35.3422 جنيه
|100 ين يابانى
|21.5786 جنيه
|21.6475 جنيه
|ريال سعودى
|8.2222 جنيه
|8.2483 جنيه
|دينار كويتى
|100.2317 جنيه
|100.5773 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4235 جنيه
|اليوان الصينى
|4.3010 جنيه
|4.3156 جنيه