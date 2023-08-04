الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر مع ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات ، كما استقر سعر العملات الأجنبية في كافة البنوك.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار  في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023 . 

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في بورصة الدواجن

  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • المصرف العربي الدولي :  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

أسعار العملات الاجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.7415 جنيه33.8592 جنيه
جنيه إسترلينى39.0463 جنيه39.1713 جنيه
فرنك سويسرى35.2161 جنيه35.3422 جنيه
100 ين يابانى21.5786 جنيه21.6475 جنيه
ريال سعودى8.2222 جنيه8.2483 جنيه
دينار كويتى100.2317 جنيه100.5773 جنيه
درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4235 جنيه
اليوان الصينى4.3010 جنيه4.3156 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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