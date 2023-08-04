سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر مع ثبات سعر صرف الجنيه مقابل العملات ، كما استقر سعر العملات الأجنبية في كافة البنوك.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 4-8-2023 .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

المصرف العربي الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

أسعار العملات الاجنبية