سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر ، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع ، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع
البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي استقر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.8525 جنيه
|33.9706 جنيه
|جنيه إسترلينى
|39.3054 جنيه
|39.4405 جنيه
|فرنك سويسرى
|35.0919 جنيه
|35.2175 جنيه
|100 ين يابانى
|21.5680 جنيه
|21.6399 جنيه
|ريال سعودى
|8.2211 جنيه
|8.2472 جنيه
|دينار كويتى
|100.1926 جنيه
|100.5380 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3966 جنيه
|8.4232 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2963 جنيه
|4.3108 جنيه