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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر ، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع ، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:  30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

مصادر: اجتماع موسع لقيادات الشركات المنتجة للسكر لتحديد سعر البنجر 2024

ارتفاع تدريجي فى أسعار البلح والتمور بالوادي الجديد

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك :  30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع 

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي استقر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع 

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
الدولار الأمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.8525 جنيه33.9706 جنيه
جنيه إسترلينى39.3054 جنيه39.4405 جنيه
فرنك سويسرى35.0919 جنيه35.2175 جنيه
100 ين يابانى21.5680 جنيه21.6399 جنيه
ريال سعودى8.2211 جنيه8.2472 جنيه
دينار كويتى100.1926 جنيه100.5380 جنيه
درهم اماراتى8.3966 جنيه8.4232 جنيه
اليوان الصينى4.2963 جنيه4.3108 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

الدولار اسعار العملات الاجنبية يورو جنيه استرليني فرنك سويسري

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