سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في كافة البنوك العاملة في مصر ، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع ، كما استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار في مصر، وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي استقر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية