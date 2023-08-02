الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزي
البنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 22 يونيو الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التي يقرر فيها البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة خلال عام 2023، حيث قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات العام في فبراير الماضي، ثم قرر رفع سعر الفائدة وفي اجتماع 30 أبريل قرر رفع الفائدة 2%، ثم الإبقاء على سعر الفائدة عند معدلاتها كما هى في اجتماع 18 مايو، ليقرر اليوم تثبيت سعر الفائدة في قرار كان متوقعا من غالبية خبراء القطاع.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها في 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2%؛ ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 18.75%.

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