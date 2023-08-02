الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: اجتماع موسع لقيادات الشركات المنتجة للسكر لتحديد سعر البنجر 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كشفت مصادر خاصة لـ"الدستور"، عن تفاصيل الاجتماع الموسع لقيادات الشركات المصرية لإنتاج السكر اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلس المحاصيل السكرية لمناقشة سعر البنجر خلال الموسم الجديد "2023-2024". 

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، وصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

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وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أيضًا، على أن زيادة  احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل المقبل، فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وذلك بعد فتح الاعتمادات، ما يعني وجود السكر لما يكفي بعد بدء الموسم بشهر والذي يبدأ في مارس .

وأوضح "المصيلحي" أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن، فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن، لافتًا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن.

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وأضاف أن دخول إنتاج شركة القناة من السكر خلال الموسم المقبل بنحو 600 ألف طن، سيعمل على سد الفجوة.

وأرجع المصيلحي قيام الوزارة خلال الفترة الماضية باستيراد نحو 300 ألف طن سكر خام يتضمن 165 ألف طن استوردتها هيئة السلع التموينية و50 ألف طن سكر تعاقدت عليها شركة الشرقية للسكر، ونحو 50 ألف طن لشركة الدقهلية للسكر، وذلك تحسبًا لتأخر موسم البنجر، كما حدث العام الماضي والذي يبدأ عادة في شهر مارس نتيجة للتغيرات الجوية حيث تأخرت المصانع في الإنتاج.

وأضاف أنه حتى الآن،  لدينا 750 ألف طن سكر، بالإضافة إلى 450 ألف طن تم التعاقد على استيرادها، أي بنحو 1.1 مليون طن سكر.

وأكد وزير التموين، أنه وجه بإتاحة السكر بالسعر العادل الذي يتراوح بين 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى ارتفاع أسعار السكر عالميًا ليصل إلى نحو 700 دولار للطن.

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