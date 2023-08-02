ارتفاع تدريجي فى أسعار البلح والتمور بالوادي الجديد

ارتفعت أسعار البلح والتمور بمحافظة الوادي الجديد، بعد بدء نضج المحصول في بعض مراكز المحافظة، حيث بدأت التجار في جمع البلح والتمور والذي وصل في بعض المناطق إلى 30 جنيها للكيلو الواحد قبل الإعلان الرسمي عن سعر التمور من قبل الجمعية التعاونية الزراعية بالوادي الجديد المنوطة بتسعير البلح السنوي.

وأكد خيري طليب أحد أبناء وتجار الخارجة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه بدأ في استلام البلح السيوي "الصعيدي" بسعر 30 جنيها للكيلو الواحد، مؤكداً أنه يتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد الطلب على تمور الواحات بالدول العربية والإفريقية والأوروبية.

وأضاف طليب، أنه تعاقد مع بعض التجار والشركات الكبرى على تصدير التمور إلى الدول العربية والأوروبية على سبيل المثال وليس الحصر دولة المغرب وأندونسيا وشرق آسيا، حيث بدأت التجار والأهالي في جمع التمور والبلح السيوي بعد نضج المحصول تمهيدا لبدء تصنيعه وتغليفه وإرساله لهذه الدول في ميعاده المحدد في العقود المبرمة بينهم.

وقال أيمن الموشي أحد تجار البلح والتمور في مركز الداخلة، إن جميع التجار وأصحاب المصانع تنتظر نضج المحصول في مركز الداخلة عكس مركز الخارجة الذي بدأ في استلام البلح والتمور منذ اسبوع تقريبا لنضج المحصول قبل باقي المراكز لارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها في هذه المنطقة.

وأكد الموشي، أن بعد جمع بشاير البلح في مركز الداخلة سيتم تحديد سعر مبدئي لجمع التمور والتي يزيد سعر الكيلو فيها عن سعر البلح في مركز الخارجة من 3 : 4 جنيه للكيلو، حيث يتوقع بعض التجار وصول سعر البلح بمركز الداخلة من 33 : 35 جنيه للكيلو الواحد مؤكدا أنه سيستمر الارتفاع طول فترة جمع التمور والبلح من نخيل الواحات بعد زيادة الطلب عليه في بعض الدول الأخرى.

ويعتبر محصول البلح هو المحصول الاستراتيجي بمحافظة الوادي الجديد لما يمثله من دخل رئيسي لكافة مزارعي الواحات ولما يحققه من عائد اقتصادي كبير للمزارعين بالوادي الجديد ويطلق على هذا الموسم اسم الدميرة وهي كلمة واحاتية تعني جمع البلح من أشجار النخيل .