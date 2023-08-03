الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس 2023.. تفاصيل

السلع
السلع

مع بداية شهر أغسطس، حرص المستفيدون من بطاقة التموين على معرفة أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس عبر “جوجل”، حيث تبدأ وزارة التموين في صرف السلع التموينية لشهر أغسطس في 2023 للمواطنين، وحددت أسعار ومواصفات سلع غذائية على بطاقة التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس

أسعار السلع التموينية فى شهر أغسطس

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أسعار سلع التموين في شهر أغسطس 2023.

أسعار سلع التموين في شهر أغسطس 2023

  • بلغ سعر البسكويت يويوز سادة لشهر أغسطس لعام 2023 نحو جنيه ونصف.
  • بلغ سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 2.75 جنيه.
  • بلغ سعر البسكويت تومورو «أنواع» لشهر أغسطس 2023 نحو 3 جنيهات.
  • بلغ سعر الصلصة وزن 300 جم لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 8 جنيهات.
  • بلغ سعر الشاي ناعم وزن 40 جم لشهر أغسطس 2023 نحو 5 جنيهات.
  • بلغ سعر البسكويت بوو «أنواع» لشهر أغسطس 2023 نحو 3.75 جنيه.
  • بلغ سعر الجبن الأبيض وزن 125 جراما لشهر أغسطس 2023 نحو 4.5 جنيه.
  • بلغ سعر الجبنة تتراباك وزن 500 جم لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 14 جنيهًا.
  • بلغ سعر الجبنة تتراباك وزن 250 جم لشهر أغسطس 2023 نحو 7.50 جنيه.

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أسعار السلع التموينية شهر ٨

  • بلغ سعر بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم لشهر أغسطس 2023 نحو 3 جنيهات.
  • بلغ سعر مسحوق أتوماتيك وزن 800 كجم لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 16 جنيها.
  • بلغ سعر کیس سائل غسيل أواني وزن 80 جم لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 3 جنيهات.
  • بلغ سعر صابون غسيل وزن 125 جم لشهر أغسطس 2023 نحو 3 جنيهات.
  • بلغ سعر صابون تواليت وزن 125جم لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 7.50 جنيه.
  • بلغ سعر الخل 5% وزن 900 ملي لشهر أغسطس لعام 2023 نحو 6 جنيهات.
  • بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال لشهر أغسطس 2023 نحو72.1 جنيه.

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