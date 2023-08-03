إغلاق مكاتب التموين فى سوهاج الأحد من كل أسبوع خلال أغسطس

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج عن أنه، بناءً على قرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ سوهاج ومدير المديرية، سيتم إغلاق مقار المكاتب التموينية يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس.

وينص القرار، الذي حصل عليه "الدستور"، على عدم فتح المكاتب واعتبارها يوم عمل عن بُعد، ولا يتم تواجد أي موظف في المقار المذكورة.

كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بدءًا من أول يوم أحد في شهر أغسطس الجارى، الموافق 6 أغسطس 2023، سيتم تخصيصه للعمل من المنزل "أون لاين"، وذلك سيكون يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، وذلك للموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور، لتخفيف الأحمال، بعد ملاحظة أن الاستهلاك يقل في أيام الإجازة الأسبوعية.

وأضاف أن هناك بعض المصالح والمباني التي لا يمكن لها العمل "أون لاين" مثل المصانع، لكن المبدأ كله أن يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس سيكون العمل في كل مؤسسات الدولة "أون لاين".