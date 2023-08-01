الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تبدأ صرف السلع لأصحاب البطاقات عبر 42 ألف منفذ

بطاقة التموين
بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم ٦٥ مليون مواطن من خلال ٤٢ ألف منفذ تموينى.

وأكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، توافر جميع السلع الأساسية فى المنافذ التموينية دون نقص، مشيرًا إلى أن سلعة السكر متوافرة بجميع المنافذ بسعر ١٢.٦ جنيه للكيلو يتم خصمها من قيمة الدعم لكل مواطن، والتى تبلغ ٥٠ جنيهًا للفرد.

وقامت شركة الجملة بصرف حصة البقالين قبل بداية الشهر بعدة أيام تمهيدًا لصرفها فى اليوم الأول من الشهر، ويحق للبقال التموينى أو صاحب مشروع جمعيتى صرف الاستعاضة فور نفاذ السلع، ويحق له صرف الاستعاضات الأربعة خلال أسبوع حسب استهلاك كل منفذ.

وأضاف "الدجوي" أن أسعار السكر شهدت تذبذبًا خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفع سعره وحاليًا يتم بيع السكر الحر فى المنافذ التموينية بسعر ٢٦ جنيهًا والسكر التموينى بسعر ١٢.٦ جنيه دون تغيير، وتبلغ حصة الفرد التموينية من السكر كيلو سكر لكل فرد بحد أقصى ٦ كيلو سكر للبطاقة المكونة من ٦ أفراد.

وعن الأرز قال هشام الدجوى إن أسعار الأرز انخفضت خلال الأسابيع الماضية، ووصل سعر الكيلو الحر إلى ٢١ جنيهًا، وسيواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة خاصة مع بداية موسم حصاد الأرز.

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