التموين: توفير اللحوم السودانية بـ220 جنيهًا للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر اللحوم السودانية إلى 220 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بدلاً من 195 جنيها، بداية من شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت مصادر بالوزارة في تصريحات، خاصة لـ"الدستور"، أن القرار يرجع إلى تأثر واردات اللحوم مع استمرار الأزمة السودانية، حيث تعد الخرطوم المورد الرئيسي للدولة من رءوس الماشية، الأمر الذي دفعها للبحث عن مناشئ أخري مثل تشاد والصومال وجيبوتي كما أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ساهم في ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي فاتورة استيراد اللحوم.

من جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مواصلة تأمين تعاقدات اللحوم من عدة مناشئ سواء جيبوتى أو السودان وأوغندا وكينيا والبرازيل، بالإضافة إلي استيراد نحو 50 ألف طن لحوم مجمدة من الهند.

وأوضح “المصيلحي” أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات الأسعار في السوق المحلية.

من جهته، أكد المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الدولة تعمل تأمين احتياجات المواطنين سواء من اللحوم أو السلع الأساسية الأخري.

وأوضح “رشدي” أن التعاقدات التي أبرمتها الدولة مؤخرًا، والتنوع في مناشئ الاستيراد، ساهم في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم خلال فترة عيد الأضحى، مؤكداً أن استمرار التعاقدات يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي.