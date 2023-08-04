الصويا بـ39900.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 15500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 15500 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة الأوكرانية 14200 جنيه.

سعر أردب الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1700 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية : 1650 جنيه،في حين بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 16200جنيه، بينما بلغ بذرة الصويا SB مستورد : 40300 جنيه.، وبلغ سعر كسب صويا محلى 44% : 29500 جنيه، فيما بلغ سعر كسب صويا 46% محلى : 30500 جنيه.

سعر الصويا اليوم

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ” : 36900 جنيه ارضه، وبلغ سعر طن صويا فول فات ” محلى ” : 36500جنيه ” ارضه ”، فيما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ” : 28600 جنيه ” ارضه ”، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ” : 23800 جنيه ” ارضه ”.

وسجل سعر طن كسب عباد +36% :17500 جنيه، بينما سجل سعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 48000 جنيه ، فيما سجل سعر طن رده بران محلى : 9100 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين ” محلى”: 47500 جنيه