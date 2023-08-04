سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023

استقر سعر صرف اليورو والريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك ، وسجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي : 33.74 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بينما سجل الريال السعودي في المركزي المصري: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وتعرض "الدستور" سعر اليورو والريال السعودي مقابل الجنيه الجمعة 4-8-2023

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.69 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

بنك البركة : 33.68 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

المصرف المتحد: 33.51 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.65 جنيه للشراء، 33.88 للبيع .

ميد بنك : 33.50 جنيه للشراء، 33.97 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.74 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

سعر الريال السعودي