الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر صرف اليورو والريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك ، وسجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي :  33.74 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بينما سجل الريال السعودي في المركزي المصري: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وتعرض "الدستور" سعر اليورو والريال السعودي مقابل الجنيه الجمعة 4-8-2023

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

سعر اليورو اليوم 

 

  • سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.69 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.
  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.

انخفاض سعر السكر اليوم الخميس لدى تجار الجملة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023

  • سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.
  • بنك البركة : 33.68 جنيه للشراء،  33.88 للبيع.
  • المصرف المتحد: 33.51 جنيه للشراء،  33.88 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 33.65 جنيه للشراء،  33.88 للبيع .
  • ميد بنك : 33.50 جنيه للشراء،  33.97 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء،  33.88 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.74 جنيه للشراء،  33.88 للبيع.

سعر الريال السعودي

  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي- مصر: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

 

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أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 في بورصة الدواجن

سعر اليورو الريال السعودي البنك المركزي بنك القاهرة البنك الأهلي المصري سعر صرف اليورو والريال

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