سعر اليورو والريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 4-8-2023
استقر سعر صرف اليورو والريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك ، وسجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي : 33.74 جنيه للشراء، و 33.85 للبيع، بينما سجل الريال السعودي في المركزي المصري: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وتعرض "الدستور" سعر اليورو والريال السعودي مقابل الجنيه الجمعة 4-8-2023
سعر اليورو اليوم
- سعر اليورو في بنك القاهرة: 33.69 جنيه للشراء، و33.88 للبيع.
- سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.55 جنيه للشراء، و33.77 للبيع.
- سعر اليورو في البنك التجاري الدولي: 33.66 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.
- بنك البركة : 33.68 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
- المصرف المتحد: 33.51 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 33.65 جنيه للشراء، 33.88 للبيع .
- ميد بنك : 33.50 جنيه للشراء، 33.97 للبيع.
- بنك أبو ظبي التجاري: 33.66 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.74 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.
سعر الريال السعودي
- سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
- سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.
- البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي- مصر: 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- ميد بنك: 7.98 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي : 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.