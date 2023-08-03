انخفاض سعر السكر اليوم الخميس لدى تجار الجملة

شهدت أسعار السكر اليوم الخميس 3 أغسطس، ثباتًا لدى تجار الجملة، بينما تراجعت أسعار الجلوكوز بمقدار 500 جنيه بالطن، فيما ثبت طن النشا الغذائي عند نفس المستويات السعرية، على مدار نحو أكثر من ثمانية أسابيع.

أسعار السكر اليوم في السوق المصري

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 24.000 جنيه للطن، بينما تراجعت أسعار الجلوكوز، اليوم، بمقدار 500 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 23,500 جنيه، بدلًا من 24,000 جنيه، كما ثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 25,000 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الخميس 27 جنيهًا.

أسعار السكر عالميا



انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد أكتوبر 2023 عند 24.28 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.08 سنت، وصعد عقد مارس 2024 بنسبة 20%، ليسجل 24.48 سنت للرطل أي بمقدار زيادة 0.09 سنت.

وقفزت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر أكتوبر 2023، عند 700.20 دولار للطن، بمقدار صعود 3 دولارات، أي بنسبة 0.40%، وقت كتابة هذا الخبر.

وارتفع عقد تداول ديسمبر 2023، ليسجل 686.5 دولار للطن، بزيادة قدرها 2.80 دولار.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 150 ألف طن سكر خام مستورد من البرازيل بالممارسة التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، وصول خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر فبراير 2024 بخلاف التعاقدات الحالية.