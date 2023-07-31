الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استعلم حالًا| تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم علي الدستور

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة  2023 علي الدستور وذلك عقب اعتمادها رسميا مساء أمس من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة نجاح بلغت نحو 78.8% وتم بالفعل إعلان أسماء أوائل الطلاب في كافة الشعب الدراسية والتي خلت من مجموع الـ 100%.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

يمكن لطلاب نتيجة الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية وأولياء أمورهم معرفة درجاتهم في كافة المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022_2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا) أو من خلال موقع الدستور الإلكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) .
  • الضغط على درجات طلاب الصف الثالث الثانوي.
  • تحديد محافظة الإقامة والشعبة الدراسية.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.
  • ظهور الدرجات التي حصل عليها الطالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته بالتفصيل.
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الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

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اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

أسماء أوائل الشعبة الأدبية الثانوية العامة 2023 

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء أوائل الجمهورية على شعبة الثانوية العامة 2022-2023 وجاءت كما يلي:-

أوائل الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

  • سيف علاء الدين محمد صدقى إبراهيم من محافظة القاهرة.
  • عائشة هانى محمد فتحى عبد الحميد أبو عاصى من محافظة القاهرة.
  • عز الدين أحمد العوضى رزق من محافظة القاهرة.
  • عمرو خالد ناصر عفيفى من محافظة القاهرة.
  • فايزة على محمد محمود من محافظة الجيزة.
  • فرح محمد قدرى إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية.
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ثانوية عامة 2023.. نتيجة الثانوية العامة مصر 2023

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الثانوية العامة.. لينك نتيجة 3 ثانوى برقم الجلوس 2023 الآن على الدستور

  • محمد حاتم عبد السلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة.
  • معاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.
  • ندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة.
  • نسمه محمد سليمان جسار من محافظة الغربية.

ويمكن لباقي الطلاب الاستعلام عن  نتيجة الثانوية العامة بعد قليل علي الدستور عقب نشرها بشكل رسمي.

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رابط الثانوية العامة في كافة المحافظات 

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