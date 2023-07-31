الثانوية العامة.. لينك نتيجة 3 ثانوى برقم الجلوس 2023 الآن على الدستور

يتصدر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط، مؤشرات البحث عبر محركات "جوجل" في مصر، بالتزامن مع اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%.

رابط جريدة الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، من خلال رابط جريدة الدستور (من هنا).

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم عبر زيارة الرابط التالي http://thanwya.emis.gov.eg / .

2- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

3- اضغط أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- سجل رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة.

وبدوره، أوضح مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأن ما يتم تداوله على «جروبات الغش»، حول تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023 داخل الكنترولات، شائعات مستبعدة تمامًا ومستحيلة، لافتا إلى ما يتم ترديده مجرد محاولة للنصب على الطلاب لجمع مبالغ مالية.

وفي الساعات القليلة الماضية، زعمت جروبات الغش شاومينج، تعديل نتيجة الثانوية العامة 2023، وتغيير الدرجات ورفعها من داخل كنترولات الثانوية العامة قبل اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مقابل دفع مبلغ 6 آلاف جنيه.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء صفحات الغش، مؤكدة أن ما يتردد مجرد محاولة للنصب ونشر خطابات مزور هدفها إثارة البلبلة والتشويه لنتيجة الثانوية العامة على السوشيال ميديا.

وبدوره، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية يحتاج لوقت وجهد ولن يتم استعجال مقدرى الدرجات للانتهاء من أعمال التصحيح سريعًا بل تم التأكيد على ضرورة تحري الدقة لحصول كل طالب على حقه.

وأوضحت الوزارة، أن البيانات الخاطئة التي سجلها بعض الطلاب، سواء على مستوى رقم الجلوس أو تظليل رقم الجلوس، أو الخطأ في رقم النموذج، كل ذلك تتم مراجعته بدقة، ويتم تصويبه، ومنح الطالب حقه كاملًا.

يهمك أيضًا| رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس فقط

ولفتت إلى أن هناك تكليفات واضحة من وزير التربية والتعليم، بأن يكون تسكين درجات الطالب بمنتهى الدقة، ومراجعة بياناته بشكل صحيح حتى لا يتعرض أي طالب للظلم، مؤكدة أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد من شائعات حول عدم تصحيح الأسئلة التي قام الطالب بالشطب على إحدى إجاباتها بعلامة "إكس".