للطلاب وأولياء الأمور.. طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

طرق الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برتوكولا كل عام يخص طرق الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وهو إتاحة رابط يتغير كل عام يمكن من خلاله لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور الدخول عليه ومعرفة النتيجة.



وعلى صعيد متصل أتاحت مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني لمعرفة النتيجة من خلال الدخول عليه.

خطوات الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط https://emis.gov.eg/.

2- الدخول على بوابة الثانوية العامة.

3- الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

4- تسجيل رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة".

مؤشرات نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023:

أعلن وزير التربية والتعليم الفني،خلال مقطع فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء المصرى أن نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة 2023 في 9 مواد، وهي (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الثانية- الكيمياء- الفيزياء- التاريخ- الجغرافيا- علم النفس والاجتماع- الجيولوجيا- الرياضيات التطبيقية) جاءت كالتتالى .

اللغة العربية

جاءت نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية، نسبة نجاحها 90%.

اللغة الأجنبية الأولى

جاءت نسبة النجاح فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها91%.

الكيمياء

جاءت نسبة النجاح فى مادة الكيمياء، نسبة نجاحها 88.9%.

الجغرافيا

جاءت نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا، نسبة نجاحها 91.6%.

الفيزياء

جاءت نسبة النجاح فى مادة الفيزياء، نسبة نجاحها91%.

التاريخ

جاءت نسبة النجاح فى مادة التاريخ، نسبة نجاحها 90.2%.

الجيولويجا

جاءت نسبة النجاح فى مادة الجيولوجيا، نسبة نجاحها 91.1%.

الرياضيات

جاءت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88.5%.

علم النفس

جاءت نسبة النجاح فى مادة علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%.