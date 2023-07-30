الأحد 30 يوليو 2023
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مصر

متى يتصل الوزير؟| موعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

وزير التعليم
وزير التعليم

موعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، على جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع اقتراب إعلان أسماء الأوائل.

موعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023

خلال ساعات، وفقا لما صرحت به مصادر مسؤولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الانتهاء من تحديد قائمة أوائل الجمهورية في الثانوية العامة بالشعب الثلاثة الأدبية والعلمية "علوم  ورياضة"، مع ضرورة التأكد من تمثيل كافة أنواع المدارس بها سواء الحكومية والخاصة والرسمية واللغات والمتفوقين والدمج والمكفوفين، بقائمة الأوائل.

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

عدد أوائل الثانوية العامة 2023

يتجاوز الـ 33 طالبًا هذا العام، عدد طلاب أوائل الجمهورية بالثانوية العامة 2023، وتخلو القائمة من مجموع الـ100 % هذا العام 2022/2023.

وأضاف المصدر، بتفوق الفتيات علي البنين في قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، نسبة النجاح بالمدارس الحكومية عن المدارس الخاصة.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد ظهورها في المدارس

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

تهنئة أوائل الثانوية العامة 2023

وأكد المصدر، أن الدكتور رضا حجازي، سيقوم بالاتصال بالأوائل لتبليغهم وتهنئتهم تليفونيا، ودعوتهم لتكريمهم أثناء المؤتمر الصحفي المقرر لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لتصريحات شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.

وشدد زلطه، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

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