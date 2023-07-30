نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة.. ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة بفارغ الصبر، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول موعد إعلانها، والذي من المقرر أن يكون بعد ساعات قليلة من الآن.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من موقع الوزارة برقم الجلوس كالآتي:

1- الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم التالي: https://emis.gov.eg/.

2- ثم اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/.

3- اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.

4- سجل رقم الجلوس، واضغط على عرض النتيجة.

رابط موقع الدستور للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يوفر موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الثانوية 2023 فور اعتمادها وإعلان أسماء الأوائل عن طريق الدخول على رابط موقع الدستور لنتيجة الثانوية العامة: https://natega.dostor.org/

أوائل الثانوية العامة 2023



سيتم الإعلان عن الطلاب الأوائل في الثانوية العامة لعام 2023 في المؤتمر الصحفي المرتقب، وسيتم التواصل معهم هاتفيًا من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي خلال المرحلة الثانوية.

نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد

نستعرض معكم نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة 2023 في كل المواد، حيث جاءت مبشرة.

اللغة العربية

90% والحاصلين على أكثر من 95% أكثر 1.5%

اللغة الأجنبية الأولى

91.3% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 7.1%

اللغة الأجنبية الثانية

91% والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20%

مادة التاريخ

90.2% والحاصلين على 95% فأكثر 0.1%

امتحان الجغرافيا

91.6% والحاصلين على أكثر من 95% نسبة 1.9%

مادة الفيزياء

91% والحاصلين على 95% فأكثر نسبة 2.9%

مادة الكيمياء

88.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 2.4%

مادة الجيولوجيا

91.1% الحاصلين على درجة 95% فأكثر 5.2%

مادة الرياضيات التطبيقية

88.5% والحاصلين على درجة 95% فأكثر 8.7٪؜

مادة علم النفس والاجتماع

93.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.1%

مادة الفلسفة والمنطق

91.9% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.5%

مادة الرياضيات البحتة

89.7 % والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 5.8%

مادة الأحياء

90.6% والحاصلين على درجة 95% فأكثر نسبة 0.3%

وكانت بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 في 12 يونيو الماضي وانتهت في 13 يوليو الجاري.

قد يهمك أيضًا

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

استخرج نتيجتك| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 عبر موقع الدستور

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 بساعات.. رابط استخراج رقم جلوس الطالب

اللينك المُفعَّل| رابط نتيجة الثانوية العامة الدستور 2023 برقم الجلوس فقط

أوائل الثانوية العامة 2023 علمى علوم وأدبى ودرجات المواد التى تضاف للمجموع الكلى

اللينك المُعتمد| رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس الدستور

المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

برقم جلوسك فقط.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الدستور

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وبشائر الوزير للطلاب وأولياء الأمور

