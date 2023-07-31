موقع الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 لطلبة الصف الثالث الثانوي

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 أصبحت متاحة الأن عبر المواقع الخاصة بنتيجة الثانوية العامة حيث يبحث عنها الكثير من طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي في مختلف محافظات الجمهورية للطمأنة على ذويهم لمعرفة نتيجة هذا العام حيث يتبقى ساعات قليلة على ظهور نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 بشكل رسمي وتقدمها «الدستور» عبر موقعها الإلكتروني كما يمكن الحصول على النتيجة فور اعلانها من خلال ادخال البيانات الخاصة بالطالب.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 فور إعلانها يمكنكم إتباع الخطوات التالية للحصول على النتيجة حيث ترسل «الدستور» النتيجة على البريد الالكتروني أو على رقم الهاتف، وذلك عبر الخطوات التالية.

الدخول على موقع جريده الدستور الخاص بالنتيجة وذلك عبر الرابط التالي هنا. بعد ذلك سيتم فتح الموقع وتظهر خانات إدخال البيانات للحصول على النتيجة فور إعلانها قم بادخال إسم الطالب في الحقل المخصص له قم بإدخال رقم الجلوس في الحقل الثاني من الحقول الأربعة وفي الحلقة الثالثة قم بإضافة البريد الالكتروني الخاص بالطالب الذي يتم إرسال اليه النتيجة عليه وفي الحقل الرابع والأخير يتم إدخال رقم الهاتف الذي يتم استقبال عليه رسالة النتيجة وفي النهاية يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال البيانات عبر زر سجل الان.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتبقى أيام قليلة على ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ومن المفترض أن تظهر النتيجة في الاسبوع الأول لشهر أغسطس المقبل وتجرى الآن عمليات تجهيز النتيجة بعد تصحيح أوراق الثانوية العامة.

ويتم اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد ويعلن فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي كافة التفاصيل حول النتيجة وأسماء الاوائل حيث تشهد المواقع الناشرة للنتيجة ضغطا كبيرا للحصول على النتيجة كما يتم تداول الأخبار حول نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا اليوم حيث يهتم الملايين بالنتيجة.

نتيجه الثانوية العامة 2023

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع "الدستور" بعد ظهورها بشكل رسمي يتم ذلك من خلال الدخول على الموقع عبر الرابط الموجود أعلاه

كما سيطلب إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة ومن ثم الضغط على كلمة عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث تظهر النتيجة بشكل مفصل من حيث ظهور اسم الطالب ورقم جلوسه ودرجات كل مادة والنسبة المئوية والترتيب على الادارة التعليمية.

وتعم الأفراح في مختلف محافظات الجمهورية بعد إعلان النتيجة احتفالا بالنجاح وتتويج المجهود لدى الطلاب خلال العام الدراسي ويستعد الناجحون بحسب مجموعهم للتسجيل في رغبات الالتحاق بالكليات حسب كل مرحلة للالتحاق بالكلية عبر مكاتب التنسيق وعبر شبكات الأنترنت حيث يتم التسجيل في موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية وبعد غلق تسجيل الرغبات يتم فتح البوابة مرة أخرى لظهور نتائج التنسيق وتوزيع الطلاب على الكليات حسب المجموع والنسبة المئوية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 في شهر يونيو الماضي واستمرت حتى منتصف الشهر الجاري حيث أدى 783 ألف طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة كان منهم 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و 391 ألف طالب في الشعبة العلمية علوم و 98 ألف طالب في الشعبة العلمية رياضة وشهد اليوم الأخير لامتحانات الثانوية العامة احتفالات كبيرة من قبل الطلاب أمام المدارس حيث رصدت عدسة "الدستور" العديد من المظاهر حيث أحتفل الطلاب وأولياء أمورهم وهم في استقبال الطلاب في اليوم الأخير بباقات الورد والبالونات كما قام البعض بإشعال الألعاب النارية احتفالا بانتهاء فترة الامتحانات التي تكون عادة بها الكثير من التوتر والقلق.

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