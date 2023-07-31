أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم ... انعقاد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس برئاسة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للكشف عن تفاصيل النتيجة وقائمة أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسميا، وذلك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

منصات نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتيسيرًا على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023 وأولياء الأمور في استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد من منصات الاستعلام على النتيجة تتمثل فيما يلي:-

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال موقع بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم من هنا.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط من خلال موقع جريدة الدستور من هنا.

وحصلت جريدة الدستور على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة 2023 لهذا لعام عبر موقعها الإلكتروني فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

لينكات منصات نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لطلبة 3 ثانوي عام

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

في سياق متصل، أعلنت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 ستكون أكبر من 75%، وستكون مجاميع الطلاب أعلى من العام الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%، وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1%.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 لمادة الجغرافيا 91.6%، وحصل نحو 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وسجلت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91% لطلاب الثانوية العامة 2023، و وحصل نحو 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وبالنسبة لمادة اللغة الثانية في نتيجة الثانوية العامة 2023 فبلغت نسبة النجاح بها 91% فأكثر، وحصل نحو 20% من الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 90% من الطلاب نجحوا في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، وحصل أكثر من 1.5% على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن أعداد طلاب الصف الثالث الثانوي العام المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، بلغ 783025 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي:-

276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية.

391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)

98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل

34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.

255 طالب وطالبة من المكفوفين.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الدستور

وينشر "الدستور" رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 عبر الموقع الإلكتروني بعد الحصول على حقوق نشر النتيجة فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن استخراج نتيجة الثانوية العامة عبر الدستور 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول على موقع جريدة الدستور من هنا. ستظهر أمامك أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 والدخول إلى موقع جريدة الدستور من هنا. اختر نتيجة الثانوية العامة 2023. ستظهر أمامك شاشة النتيجة وأيقونة تسجيل رقم الجلوس فور اعتماد النتيجة. بعد إدخال رقم الجلوس ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

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