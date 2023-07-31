لينك مُفَعَّل| هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط على الدستور

استحوذ رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على اهتمام مئات الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في مصر خلال الساعات الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عن موعد انعقاد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين برئاسة وحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم الاثنين بمقر الوزارة، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي، بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وانتهى طلاب الثانوية العامة 2023 من أداء الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو، حيث أدى طلاب شعبة علمي علوم امتحان الأحياء والعلوم البيئية، فيما أدى طلاب الشعبة العلمية الرياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة فراغية) ، بينما أدى الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

في سياق متصل، أعلنت "التربية والتعليم" أن عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الذين تقدموا للامتحانات هذا العام طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة.

وبلغ عدد الطلاب بالمستشفيات 34 طالبًا وطالبة، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا.

وبلغ عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824 طالب وطالبة.

وأدى الطلاب الامتحانات في 2098 لجنة سير مؤمنة بالمدارس الحكومية، بمشاركة نحو 2069 رئيس لجنة و 2096 مراقب أول لجنة و 7798 مراقبا و 14086 معاونا و 77977 ملاحظا و 10480 عضو أمن في كافة محافظات الجمهورية وجميعهم مشرفين على سير الامتحانات، فيما بلغت عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية نحو 80 مركزا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتنشر وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، فور اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.

اضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة.

افتح تبويبة نتيجة الثانوية العامة 2023.

سجل رقم الجلوس الخاص بك في امتحانات الثانوية العامة.

اضغط عرض النتيجة

ستظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

وتتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

ويظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور

وتنشر جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقعها الإلكتروني بعد حصولها على حقوق النشر من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول على رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الدستور http://natega.dostor.org/.

ثانيا: يقوم الطالب بكتابة اسمه رباعي للطالب/الطالبة.

ثالثا: كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

رابعا: تسجيل البريد الإلكتروني، وإضافة رقم الهاتف ثم الضغط على أيقونة سجل الآن.

دعاء انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022

يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل الكبير واللطف الجميل، من يعلم سرني وجهري ويدبر لي أمري، سهل علي كل عسير يا الله.

اللهم إني أسالك أن تسير أمري، أجروك كما أرهقتني الأيام، أن تجعل نهاية الانتظار فرحة، وقدر جميل، اللهم منك التوفيق في كل الأمور.

اللهم فوض أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، عليك توكلت يا الله، سلمت كل حالي إليك، أفرح قلبي، وأرضي لي بما قسمت.

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لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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