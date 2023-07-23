الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم 2026

تصاعدت حدة البحث عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 عبر المنصات الإلكترونية عقب إجراء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف قرعة دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمشاركة في المونديال 2023، وتم اختيار مصر في المجموعة الأولى والتي تضمنت ( بوركينا فاسو، غينيا بيستو، سيرالون، إثيوبيا، جيبوتي).

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مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 في قرعة دور المجموعات للتصفيات الإفريقية للمشاركة في مونديال أمريكا والمكسيك وكندا كما يلي :-

  1. المباراة الأولى والثانية خلال الفترة من يوم 13 - 21 نوفمبر 2023.
  2. المباراة الثالثة والرابعة خلال الفترة من يوم 3 - 11 يونيو 2024.
  3. المباراة الخامسة والسادسة خلال الفترة من يوم 17 - 25 مارس 2024.
  4. المباراة السابعة والثامنة خلال الفترة من يوم 1 - 9 سبتمبر 2025.
  5. المباراة التاسعة والعاشرة خلال الفترة من يوم 6 - 16 أكتوبر 2025.
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رسميًا.. تحديد مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

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قرعة تصفيات مونديال 2026 

  1. المجموعة الأولى تضم ( مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيستو، سيرالون، إثيوبيا، جيبوتي)
  2. المجموعة الثانية تضم (السنغال، الكنغوا الديمقراطية، مورتانيا ، توجا، السودان، جنوب السودان).
  3. المجموعة الثالثة تضم (نيجيريا، جنوب افريقيا، بنين، زيمبابوي، رواندى، ليسوتو).
  4. المجموعة الرابعة تضم (الكاميرون، الرأس الخضر، أنجولا، ليبيا، اسواتيني، مروشيوس).
  5. المجموعة الخامسة تضم (المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزنيا، النيجر، إيتريا).
  6. المجموعة السادسة تضم (كوتفوار، الجابون، كينيا، غامبيا، بورندي، سيشيل).
  7. المجموعة السابعة تضم ( الجزائر، غينيا، أوغندا، موزمبيق، الصومال، بوتسوانا).
  8. المجموعة الثامنة تضم ( تونس، غينيا الاستوائية، ناميبيا، مالاوي، ليبريا، ساتومي).
  9. المجموعة التاسعة تضم (مالي، غانا، مدغشقر، أفريقيا الوسطى، جزر القمر، تشاد).
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مصر مع بوركينا فاسو في مجموعة متوازنة بتصفيات كأس العالم 2026

القنوات الناقلة لتصفيات مونديال 2026 

حصلت مجموعة قنوات Bein Sport  بي إن سبورتس القطرية على حقوق بث وإذاعة مباريات دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمشاركة في المونديال 2023 في الشرق الأوسط  وشمال إفريقيا ومصر والتي ستنقل المباريات عبر قنواتها المشفرة حيث يتأهل 9 منتخبات أوائل المجموعات إلى بطولة كأس العالم مباشرة فيما تتأهل 4 منتخبات احتلوا المركز الثاني عقب فوزهم في دورة رباعية ومن يتصدر هذه الدور يتأهل ليخوض مباريات فاصلة مع منتخبات من قارات أخرى لحسم المقعد الإفريقي الأخير في المونديال.

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