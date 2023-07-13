رسميًا.. تحديد مجموعة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم 2026، المنتخب الوطني في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة للبطولة.

وسحبت قرعة التصفيات الإفريقية لبطولة كأس العالم 2026 بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

وجاءت مجموعة المنتخب الوطني على النحو الآتي: "مصر، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي".

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الأول رفقة السنغال و3 منتخبات عربية أخرى هي المغرب والجزائر وتونس.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول، خلال القرعة التي يشارك فيها 48 منتخبًا، يتم تقسيمها على 12 مجموعة، وتضم كلا واحدة منها 4 منتخبات.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في التصفيات على 9 مجموعات يتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات مباشرة، فيما يقام ملحق بين أفضل 4 منتخبات، احتلت المركز الرابع ليتأهل الفائز للملحق العالمي.