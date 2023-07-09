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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يدخل معسكرًا بإيطاليا

لاعبة منتخب مصر للسلاح
لاعبة منتخب مصر للسلاح

انتظم  اليوم الأحد منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال وسيدات معسكرًا تحضيريًا بإيطاليا حتى يوم 19 من شهر يوليو الجاري، وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستقام في مدينة ميلانو الإيطالية من 22 وحتى 31 من نفس الشهر.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال:" أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد"، بينما ضمت قائمة السيدات:" ناردين إيهاب وآية شريف ولولوة سليمان وساره بيومي".

ويقود فريق سلاح سيف المبارزة المدير الفني السيد سامي والمدرب سامح مجدي كما يرافق الفريق أحمد عبد القادر اخصائي إصابات ملاعب.

وتنطلق منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات يوم السبت الموافق 22 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 25، بينما تنطلق منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة رجال يوم الأحد الموافق 23 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 26.

وتقام منافسات الفرق لسلاح سيف المبارزة سيدات يومي 27 و28، بينما تقام منافسات الفرق للرجال يومي 28 و29.

ويوفر الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني برنامج اعداد خاص لكل فريق من الفرق المشاركة ليتيح للاعبي المنتخب الوطني الإعداد الأمثل من أجل تحقيق انجاز جديد ببطولة العالم يضاف إلى انجازات اتحاد السلاح السابقة وسيطرة ناشئو مصر على التصنيف الدولي والتتويج بميداليات ببطولات العالم للناشئين.

 

الاتحاد المصري للسلاح برنامج اعداد خاص معسكر ا ب إيطاليا برئاسة عبد المنعم الحسيني الحسيني

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