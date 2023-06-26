رسميًا.. جدة تستضيف مباريات كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحادان السعودي والدولي لكرة القدم، رسمياً اليوم الإثنين، عن استضافة مدينة جدّة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وحسبما ذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن ذلك القرار جاء بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جدّة الأسبوع الماضي؛ للإطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل من هذا العام.

من جانبه، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استعداد مدينة جدّة لتنظيم نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم للأندية ، وتوفير تجربة غير مسبوقة للاعبين والجماهير، في ضوء تاريخ المدينة الحافل بتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وامتلاكها مجموعة واسعة من المرافق المتطورة والبنى التحتية، في خطوة تعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة على مستوى استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وأضاف المسحل: "يعد قطاع الرياضة ركيزة أساسية لمسيرة التحول المستمرة التي تشهدها المملكة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي من قيادة هذا الوطن العظيم، حيث نجحت المملكة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الرياضية، وأسرعها نمواً على مستوى العالم".

وأكد المسحل أن استضافة بطولة بحجم كأس العالم للأندية، يجسّد فرصة مثالية لتطوير اللعبة محليًّا، والارتقاء بها نحو آفاق جديدة، وإظهار الوجه الحقيقي للمملكة، وتسليط الضوء على حسن ضيافة شعبها وشغفه الكبير بكرة القدم، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع فريق عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة.

وكان وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد قام مؤخرًا بزيارة إلى جدة، شملت جولات تفقدية على البنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله الرياضية، واستاد الأمير عبدالله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

يذكر أن النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية سيشارك فيها كل من الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، واتحاد جدة (بطل الدوري السعودي ومستضيف البطولة)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا)، وكلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، بالإضافة إلى بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيحدد لاحقًا.