"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعلم «الدستور» من مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي أن «كاف» قرر تأخير موعد القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الخميس الثالث عشر من يوليو بدلًا من الأربعاء الثاني عشر من نفس الشهر بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

وأضاف المصدر أن مراسم سحب القرعة ستقام عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ستستضيفها أبيدجان.

وكان من المقرر أن تجرى قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، في الثاني عشر من يوليو بمدينة كوتونو في بنين، التي كان مقررًا لها أيضًا أن تستضيف الجمعية العمومية لـ«كاف» في اليوم التالي، قبل أن تعتذر بنين عن احتضان الحدثين الكبيرين.

وتم تحديد مستويات المنتخبات الإفريقية المشاركة في قرعة تصفيات مونديال 2026، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر في التاسع والعشرين من يونيو الجاري.

وحسب تصنيف يونيو الماضي، فستكون مستويات المنتخبات على النحو التالى:

المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الجابون، غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنجولا.

المستوى الرابع: موزمبيق، جامبيا، سيراليون، توجو، تنزانيا، زيمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالاوي، ليبيا.

المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، ساوتومي وبرنسيب، جيبوتي، سيشيل، إريتريا، الصومال.

وسيشارك في التصفيات جميع الاتحادات الأعضاء في «كاف»، والبالغ عددها 54 اتحادًا، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ54 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل متصدر كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم المقبلة، بينما سيلعب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في دورة «كاف» الفاصلة (الملحق القاري)، على أن يتأهل الفائز من تلك الدورة إلى الملحق العالمي (FIFA Play-Off).