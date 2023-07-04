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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. منتخب مصر يتقدم على غينيا ويقترب من حلم الأوليمبياد

منتخب مصر
منتخب مصر

أنهى منتخب مصر الأوليمبي، الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره الغيني، متقدمًا عليه بهدف دون مقابل، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالمغرب.

هدف منتخب مصر جاء عن طريق محمد شحاتة بتسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إبراهيم عادل من اليسار، ليُهيئ الكرة له زميله أحمد عاطف قطة ببراعة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أحمد عاطف قطة بعد تدخله على ألجاسيمي باه لاعب غينيا.

وفي الدقيقة 31، مرر أسامة فيصل الكرة من الجهة اليمنى لمحمود صابر على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس مرمى غينيا تصدى لتسديدته بنجاح.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، مرر شحاتة الكرة لإبراهيم عادل، لكن الأخير فشل في استلام الكرة بنجاح، ليُهدر إحدى أخطر فرص الفراعنة لتعزيز التقدم.

وتُنقل مباراة مصر وغينيا في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 4.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا

أما عن تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبدالمجيد - حاتم محمد.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - أحمد عاطف قطة. 

خط الهجوم: محمود صابر - إبراهيم عادل - أسامة فيصل.

يُذكر أن منتخب مصر سيحجز مقعدًا في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، حال فوزه في مباراة اليوم على غينيا، والتأهل لنهائي البطولة.

مصر منتخب مصر الاولمبي غينيا محمد شحاتة

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