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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تصنيف "فيفا" الشهرى.. منتخب مصر فى المركز 34 عالميًا والخامس إفريقيًا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تصنيفه الشهري الخاص بالمنتخبات عن شهر يوليو 2023.

منتخب مصر في المركز 34 

واحتفظ منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بتواجده في المركز 34 في التصنيف العالمي للمنتخبات والصادر من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا".

وعلى مستوى قارة إفريقيا، تقدم منتخب مصر مركزًا واحدًا، ليتواجد في المركز الخامس إفريقيًا في شهر يوليو الجاري.

ويتصدر منتخب المغرب قائمة المنتخبات إفريقيًا، يليه منتخب السنغال في الوصافة، ثم منتخب تونس في المركز الثالث، ومنتخب الجزائر في المركز الرابع.

ولكن منتخب المغرب تراجع مركزًا ليصبح الرابع عشر عالميا بتأخر مركز وحيد، في حين تقدم منتخب المكسيك في التصنيف، وبات أقرب للمراكز العشرة الأولى بعدما تواجد في المركز الثاني عشر عالميًا.

وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله رسميًا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، التي من المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

 

ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا

1- منتخب المغرب (14 عالميًا)

2- منتخب السنغال (18 عالميًا)

3- منتخب تونس (31 عالميًا)               

4- منتخب الجزائر (33 عالميًا)

5- منتخب مصر (34 عالميًا)

6- منتخب نيجيريا (39 عالميًا)

7- منتخب الكاميرون (42 عالميًا)

8- منتخب مالي (51 عالميًا)

9- منتخب كوت ديفوار (52 عالميًا)

10- منتخب بوركينا فاسو (56 عالميًا)

 

منتخب الأرجنتين يحافظ على صدارة تصنيف المنتخبات عن شهر يوليو

على صعيد التصنيف الأوروبي، فلم يشهد أي تغيير عن تصنيف شهر يونيو الماضي، والذي شهد مواصلة تصدر منتخب الأرجنتين لتصنيف "فيفا"، بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

وحافظ منتخب الأرجنتين على صدارته لتصنيف "فيفا"، يليه منتخبا فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ثم منتخب إنجلترا في المركز الرابع، يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس.

 

ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية في تصنيف فيفا

1- منتخب الأرجنتين

2- منتخب فرنسا

3- منتخب البرازيل

4- منتخب إنجلترا

5- منتخب بلجيكا

6- منتخب كرواتيا

7- منتخب هولندا

8- منتخب إيطاليا

9- منتخب البرتغال 

10- منتخب إسبانيا

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