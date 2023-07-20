نيمار: لم أرغب فى العودة إلى منتخب البرازيل بعد توديع مونديال 2022

تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مستقبله وموقفه من الاعتزال الدولي من منتخب بلاده.

وكان منتخب البرازيل قد ودّع بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وسجل نيمار هدف منتخب البرازيل في الدقيقة 106، قبل أن يُدرك برونو بيتكوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 117 من زمن اللقاء.

وشهدت هذه المباراة انهيار نيمار من البكاء لضياع حلم التتويج بلقب كأس العالم 2022، لتتردد الشائعات حول اقترابه من الاعتزال الدولي.

نيمار دا سيلفا

نيمار يكشف موقفه من الاعتزال الدولي من منتخب البرازيل

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات نيمار، قائلًا: "الاعتزال الدولي؟ حتى أكون صريحًا، نعم لقد فكرت في ذلك، لم أكن أرغب في العودة للمنتخب بعد توديع مونديال 2022".

وتابع: "بالتأكيد ارتداء قميص البرازيل شرف كبير لي، ولكنني كنت أفكر في الاعتزال لتجنب ألم الهزيمة ومرارتها".

وأكد: "هذه الخسارة كان لها أثر كبير عليّ وعلى عائلتي، كنت أراهم يعانون كثيرًا"، مضيفًا: "ولكنني لم أسمح بأن تُسيّطر عليّ هذه الأفكار، لقد أعدت التفكير مجددًا وتراجعت عن الأمر".

وعن دخوله في نوبة بكاء شديدة عقب توديع مونديال 2022، قال نيمار: "نعم كنت أبكي بشدة لضياع الحلم بهذه الطريقة".

وأوضح: "كنت أفضل عدم التسجيل والذهاب إلى ركلات الجزاء وأخسر، ولكن أن تكون مُتقدمًا وتُسجل ثم نخسر بركلات الترجيح، إنه أمر صعب".

وواصل: "كانت أسوأ لحظة في حياتنا، كان الجميع يبكي في غرفة اللاعبين، كان الأمر مروعًا".

واختتم نيمار تصريحاته: "لذلك لم أرغب في العودة، ولكنني عدت وعلى الجميع أن يتحملني مرة أخرى".