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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

20 لاعبا في قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي ببطولة العالم بدبي

رفع الأثقال البارالمبي
رفع الأثقال البارالمبي

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، على قائمة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس المقبل، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تغادر بعثة المنتخب المصري مطار القاهرة متجهة إلى مدينة دبي يوم 14 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 20 لاعب ولاعبة، وهم: ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، فاطمة عمر وزن 67 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

بينما يشارك 7 لاعبين وهم: ”طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم”.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: ”محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم”.

ويواصل المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي استعداداته بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، من أجل المشاركة في بطولة العالم.

وبدأ المنتخب معسكره المغلق منذ فترة ويستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة والبدء في تدريبات التحمل العالي.

الإمارات العربية الاثقال البارالمبي الجهاز الفنى للمنتخب العربية المتحدة المنتخب المصري أمانى الدسوقى

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