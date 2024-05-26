الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

آخرهم شيماء سيف.. نجوم خضعوا لعملية تكميم للحصول على جسم مثالي

شيماء سيف
شيماء سيف

تصدرت الفنانة شيماء سيف ترند مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها بشكل مختلف بعد أن فقدت نحو 50 كيلو من وزنها وكان سبب نحافتها عملية التكميم.

وكشفت شيماء عن خسارتها 50 كجم من وزنها، وقالت في تصريحات متلفزة إن السبب وراء ذلك عملية تكميم المعدة التي اضطرت للخضوع لها بسبب مشكلة في مفصل الرجل.

لم تكن شيماء آخر النجوم الذين اتجهوا لإجراء عمليات التكميم، بل خضع مجموعة من النجوم لعملية التكميم للحصول على جسم رشيق ومميز بدلًا من الانتظام على نظام الدايت، ويرصد “الدستور” أبرز النجوم الذين اتجهوا لإجراء عمليات التكميم للحصول على جسم مثالي.

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شيماء سيف تتصدر الترند بسبب وزنها.. كيف يمكن إنقاص الوزن بطريقة آمنة وسهلة؟

مي كساب 

خضعت كساب لعملية تكميم المعدة وفقدت وزنها بشكل مذهل قد غيَّر لها حياتها وقالت إن اتخاذها قرار خضوعها لعملية تكميم المعدة هو أفضل قرار قد اتخذته في حياتها، وإنها نادمة على الوقت الذي أضاعته قبل إجرائها عملية تكميم المعدة، فهي الآن أصبحت شخص آخر، وهي سعيدة جدًا باتخاذها هذا القرار.

محمد فؤاد 

تحدث محمد فؤاد في لقاء تليفزيوني عن عمليات خسارة وزنه، حيث قال إنه أجرى 3 عمليات لخسارة وزنه، موضحًا أن العملية الأولى التي قام بها كانت عملية الشفط، وأجرى عملية أخرى وهي «الرينج» حيث قال بعد إجراء هذه العملية الثانية أصبحت آكل بشراهة ولم تفعل شيئا، والعملية الثالثة “التكميم”.

حسين الجسمي

فقد حسين الجسمي نحو 60 كجم خلال 5 أشهر بعد إجرائه لعملية تحويل المعدة وتتمثل في تحويل تقليدي وآخر مصغر، وتتم العملية بالمنظار وتستغرق ساعتين وبعدها يظل المريض في المستشفى من يومين إلى 3.

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