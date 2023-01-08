بعد رحيل ابن جورج وسوف.. هل تتسبب عمليات التكميم فى الوفاة؟

أوضح الدكتور أيمن العيسوي، استشاري جراحات المناظير والسمنة، حقيقة ما تسببه عمليات تكميم المعدة، من حدوث نزيف يؤدي إلى الوفاة، مثلما حدث مع وديع نجل الفنان جورج وسوف، قائلًا: "من الممكن أن يحدث نزيف بنسب ليست قليلة".

وأضاف العيسوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه كلما كان الطبيب الذي يقوم بإجراء عملية تكميم المعدة صاحب خبرة، وكلما شاعد الطبيب حالات أكثر، كلما كانت سيطرته على الأمور أكبر وأسرع.

وأكد أن الإصابة بنزيف المعدة وارد ومن المحتمل أن يحدث أثناء الجراحة، ومن الممكن أن تحدث بعد الجراحة في الكثير من الأوقات، لافتا إلى أن النزيف لا يكون كثيف لكنه مستمر، ومن الممكن بعد إجراء العملية ويكون الجراح شبه متأكد إن النزيف وقف، يعود النزيف مرة أخرى نتيجة ارتفاع ضغط المريض، أو نتيجة تناول المحاليل التي يأخذها المريض، وهو ما يسبب نوع من التميع حيث يصبح الدم أخف، فتقل نسبة المواد التي تساعد على تجلط الدم، فيعود المريض في النزيف مرة أخرى.