الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك|محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو.. وأبرز المشاهد فى قضية سفاح التجمع

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أول رد من الجيش الإسرائيلى بعد إعلان القسام أسر جنوده بغزة

نفى الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب عبر قناته في "تليجرام" فجر اليوم الأحد، أن يكون قد تعرضت قواته إلى أي حادث تم فيه اختطاف جنود.

وجاءت تصريحات الجيش بعد إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب، وتمكن مقاتلو القسام من قتل وجرح وأسر جميع أفراد القوة.

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وزير الرياضة يعلن: محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو للانضمام لمعسكر المنتخب

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو المقبل، تمهيدًا للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

وواصل أشرف صبحي أن محمد صلاح لاعب كبير وإضافة لمنتخبنا الوطني، ومن الطبيعى قلق الجماهير المصرية على لاعب مثل محمد صلاح.

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الفيلم الأمريكى "أنورا" يتوج بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

حصد الفيلم الأمريكي الدرامي "أنورا" للمخرج شون بيكر يوم السبت، جائزة السعفة الذهبية خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تعد الفراخ من أهم مصادر البروتين الحيواني للإنسان، كما أنها من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم.

تختلف أسعار الفراخ باختلاف نوعها وحجمها، وأيضًا باختلاف المنطقة التي يتم بيعها فيها، وتعتبر الدواجن من السلع الأساسية التي يهتم بها المواطنون، وتشهد أسعارها تقلبات متكررة خلال فترات العام.
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«غرفة سرية وحفلات تعذيب سادية».. أبرز المشاهد فى قضية سفاح التجمع

«غرفة سرية عازلة للصوت ومخدر الآيس وحقيبة».. أدوات الجرائم التي ارتكبها سفاح التجمع بحق فتيات الليل عقب تعذيبهن للتلذذ بصرخاتهن عقب معاشرات جنسية حتى تم اكتشاف جريمته والقبض عليه.

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الجيش الإسرائيلي غزة وزير الرياضة محمد صلاح أسعار الفراخ جائزة السعفة الذهبية مهرجان كان السينمائي

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