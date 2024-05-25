للتسلية.. مأكولات صحية ومفيدة أثناء مشاهدة مباراة الأهلي والترجي

يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يفضل متابعو كرة القدم التسلية ببعض المأكولات أثناء مشاهدة المباريات، ووفقًا لموقع "Hindustan times"، ينصح خبراء التغذية بتناول المأكولات المفيدة وفي هذا التوقيت والإبتعاد عن المشروبات الغازية أو الأطعمة التي تحتوي على كم كبير من الدهون.

وتزامنًا مع مباراة الأهلي والترجي المقرر عرضها اليوم، نرصد لكم في السطور التالية مأكولات صحية ومفيدة وأنت بتتفرج على مباراة الأهلي والترجي، إليكم التفاصيل.

مأكولات صحية ومفيدة وأنت بتتفرج على مباراة الأهلي والترجي

الترمس

يحتوي الترمس على كمية جيدة من البروتينات والالياف والتي تساعد على الاحساس بالشبع وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة ومن هذا المنطلق ربما اشتهر عن الترمس دوره في تخفيف الوزن والحميات الغذائية.

سلطة الفواكه

يمكنك تناول سلطة الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية أثناء مشاهدتك لمباراة الأهلي والترجي، من خلال تحضير طبق يشمل الكيوي والخوخ والبرقوق والعنب والفراولة والموز والكرز وكل الفواكه الموسمية الشهية والغنية بالفيتامينات والمعادن والسكريات الطبيعية أثناء متابعتنا للمباريات.

الشوكلاتة الداكنة

الشوكلاتة الداكنة غنية بمضادات أكسدة قوية" الفلافونويد" المفيدة لصحة القلب وهي مصنوعة بالاساس من الكاكو، ولكن لا تنس موضوع السعرات الحرارية العالية التي تحويها فلذلك لا ضرر من تناول قطعة صغيرة من الشوكلاتة السوداء يوميًا.

اللقب الثانى عشر للأهلى

ويسعى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للفوز في مباراة اليوم بأي نتيجة، للتتويج رسميا باللقب للمرة الـ12 في تاريخ المارد الأحمر، كما أن التعادل السلبي في الوقت الأصلي من اللقاء يذهب بالفريقين إلى ركلات الترجيح مباشرة، لتحديد هوية الفائز بـ"الأميرة السمراء".

على الجانب الآخر، يدخل الترجي المباراة بقيادة البرتغالي ميجيل كاردوزو باحثا عن تحقيق أي نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل الإيجابي للتتويج باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه ليتساوي مع ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي ولكل منهما 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا.