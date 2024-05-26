الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفيلم الأمريكى "أنورا" يتوج بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي

الفيلم الأمريكي أنورا
الفيلم الأمريكي أنورا يتوج بجائزة السعفة الذهبية

حصد الفيلم الأمريكي الدرامي "أنورا" للمخرج شون بيكر يوم السبت جائزة السعفة الذهبية خلال حفل توزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

وتدور أحداث الفيلم حول راقصة شابة تتعرف على ابن أحد الأثرياء الروس الذي يقع في حبها وتبدأ مغامرتهما معا، متفوقا على 21 فيلما من قائمة الأفلام المتنافسة على هذه الجائزة، بينها أفلام لمخرجين معروفين مثل فرانسيس فورد كوبولا وديفيد كروننبرج.

وتنافس على الجائزة فيلم سيرة ذاتية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفيلم موسيقي عن زعيم عصابة مكسيكي وفيلم للمخرج فرنسيس فورد كوبولا استغرق إعداده فترة طويلة ضمن أعمال أخرى.

هذا وفازت كل من أدريانا باز وزوي سالدانا وسيلينا غوميز وكارلا صوفيا جاسكون بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم "إيميليا بيريز"، فيما توج الممثل الأمريكي جيسي بليمونز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم “كايندز أوف كايندنس”.

وفاز المخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلم (بذرة التين المقدس) بجانب فوزه بجائزة ”فيبريسي”.

وترأست لجنة التحكيم جريتا جرويج، مخرجة فيلم ‭‬‬باربي الذي حقق نجاحا كبيرا الصيف الماضي وضمت ثمانية أعضاء آخرين.

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