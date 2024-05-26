بطل القارة خارج التوقعات.. فوز الأهلي يضع ليلي عبداللطيف في ورطة

تصدرت خبيرة الأبراج، ليلى عبداللطيف، التريند عبر محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن حقق النادي الأهلى أمس السبت، انتصارًا عظيمًا في مباراة الترجي.

وازدادت التساؤلات بين الكثير من الأشخاص، بعد فشل توقعها بخسارة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه بنتيجة إيجابية على نادي الترجي التونسي، بهدف نظيف، في ستاد القاهرة.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد، لينجح المارد الأحمر في حصد البطولة وتكذيب ليلي عبد اللطيف خبيرة الأبراج.

خيبة توقعات ليلي عبداللطيف في ماتش الأهلي والترجي

ورغم تراجع ليلي عبداللطيف عن تلك التوقعات قبل المباراة، قائلة إنها مفبركة وإنها لم تتوقع أي شيء بالنسبة للمباراة، ورغم نفيها تصريحاتها إلا أن اسمها كان حاضرًا في المباراة، وعلق البعض بأن الأهلى هزم توقعات خبيرة الأبراج المعروفة.

توقعات ليلى عبداللطيف بعد فوز الأهلي

وقالت ليلى عبداللطيف، إنها تتوقع للنادي الأهلي تحقيق إنجازات عالمية، وسوف يحقق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية.

فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تمكن الأهلي من التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالى عقب الفوز على الترجي التونسى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة في لقاء الإياب.