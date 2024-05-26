«كاف» يبرز تتويج الأهلى باللقب الـ12 لدورى أبطال إفريقيا

أبرز الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتويج فريق الأهلى بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه والثانية على التوالي على حساب الترجي التونسي، في إياب الدور النهائي للبطولة.

وقال الموقع الرسمي لـ«كاف»، إن العملاق المصري، الأهلي، تربع مرة أخرى على عرش كرة القدم للأندية الإفريقية، بعد فوزه في نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد على الترجي التونسي في ملعب القاهرة الدولي مساء السبت.

وأشار «كاف» في تقريره، إلى أن هذا هو اللقب الثاني عشر للفريق المصري، وهو إنجاز يؤكد سلطتهم كملوك كرة القدم الإفريقية.

وأضاف «كاف»، أن "الفوز الذي تحقق يوم السبت رفع رصيد الأهلي إلى 20 مباراة دون خسارة، إلى جانب إنهائهم الموسم بأفضل سجل دفاعي، حيث لم يدخل مرماهم سوى هدف واحد هذا الموسم".

وتابع: "بعد التعادل السلبي في رادس الأسبوع الماضي، دخل المصريون، بدعم من استاد القاهرة الدولي الصاخب، المواجهة بفارق بسيط على بطل إفريقيا أربع مرات والذي كان في بحث يائس عن اللقب الخامس بعيد المنال منذ 2019".

هدف من نيران صديقة يحسم اللقب

وواصل «كاف»: "هدف الأهلي الوحيد في المباراة جاء بفضل هدف من نيران صديقة سجله روجر أهولو في مرماه بعد أن ارتدت رأسية رامي مصطفى من داخل ساق المدافع لتتغلب على الحارس الشاب أمان الله مميش في الدقيقة الرابعة".

وأوضح البيان، أن "الفريقين لعبا بوتيرة مثيرة تحت قيادة نجوم القاهرة، وكان الفريقان متكافئين طوال المباراة، مع إحباط هجوم تلو الآخر من خلال الدفاع القوي بنفس القدر. وكاد التونسيون، الذين يتمتعون بالزخم في فريقهم، أن يدركوا التعادل بعد مرور ساعة مباشرة بعد أن اختتم الثنائي البرازيلي يان ساسي ورودريجو سيلفا تسديدة ساسي الجميلة التي ذهبت بعيدًا عن المرمى".