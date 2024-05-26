الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الرياضة يعلق على تتويج الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا (فيديو)

لحظة تتويج الأهلي
لحظة تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا

أعرب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، عن فرحته بتتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الكرة المصرية شهدت تطورًا كبيرًا، وأنها تظل محبوبة ومثيرة للجماهير.

 

وأضاف وزير الرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc،: "أبارك للأهلي التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والكرة مزاج عام للمصريين"، وأشار إلى أن جماهير الأهلي والزمالك هم الأبطال الحقيقيين في هذا الإنجاز.

 

وفيما يتعلق بتنظيم البطولات، اعتذر وزير الرياضة عن ما حدث في تنظيم نهائي الكونفيدرالية، مؤكدًا أن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا كان على أعلى مستوى.

 

واختتم بالإشادة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين، وأكد أن مصر ستخوض مباراة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم بمشاركة اللاعب محمد صلاح في 1 يونيو المقبل.

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